Военно-Грузинская дорога закрылась для всего автотранспорта

Движение по Военно-Грузинской дороге к границе России и Грузии теперь прекращено для всех видов транспорта – несколько часов назад она закрылась для фур.

Путь через пункт пропуска Верхний Ларс закрылся на неопределенное время для всего автотранспорта в Северной Осетии, рассказали в ГУ МЧС по региону.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств, на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 20:40 мск"

– МЧС Северной Осетии

В сообщении уточняется, что введенные ограничения будут действовать до особого распоряжения.

В электронной очереди в пункте пропуска Верхний Ларс на момент написания этого материала насчитывалось более 1,5 тыс большегрузов.

Напомним, ранее сегодня проезд к границей с Грузией был закрыт для большегрузных машин. Это ограничение вступило в силу в 18:25 мск.