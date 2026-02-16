Израиль ответил на критику оккупации Западного берега

Осуждение израильской аннексии Западного берега реки Иордан было встречено ответом со стороны МИД страны после вступления в силу разрешения на государственную регистрацию земель для проживающих в зоне C поселенцев.

Израильское министерство иностранных дел ответило на критику со стороны мирового сообщества в отношении аннексионной политики Западного берега реки Иордан. Государство Израиль объяснило принятое административное нововведение защитой прав и интересов как израильтян, так и палестинцев, проживающих на территории подконтрольной зоны C.

"Эта мера призвана сделать возможными процедуры регистрации земли, обеспечивая прозрачное и тщательное разъяснение прав для разрешения юридических споров. Этот шаг защищает имущественные права как израильтян, так и палестинцев"

– МИД Израиля

Введенный в конце прошлой недели (впервые с 1968 года) механизм государственной регистрации земель был раскритикован представителями международных организаций, а также целым перечнем арабских стран. В ответ внешнеполитическое министерство Израиля заявило об отсутствии оснований под озвученными обвинениями в оккупации и вступлении в противоречие нормам международного права. Совместное заявление восьми мусульманских государств, по мнению израильского дипломатического ведомства, сознательно вводит в заблуждение, так как незаконное строительство на данных территориях является делом рук палестинской стороны.

"Именно Палестинская администрация продвигает процедуры по незаконной регистрации земли в зоне C в нарушение закона и существующих соглашений"

– МИД Израиля

Напомним, что в зоне С, согласно подписанным в конце прошлого века ословским соглашениям, должна была постепенно выходить из-под полного контроля со стороны Израиля. Предполагалось, что административный контроль будет передан Палестинской национальной администрации.