Решение Израиля по Западному берегу: что значит, реакция и последствия

Израильское правительство утвердило решение, которое меняет статус-кво на Западном берегу Иордана. Расскажем, что значит решение Израиля о регистрации земель на Западном берегу, почему оно вызвало критику, как развивалась ситуация на Западном берегу и кто его контролирует, кто такие израильские поселенцы, как отреагировали в мире на решение Израиля?

Впервые с 1968 года запускается механизм регистрации земель в зоне C, что фактически позволяет оформлять обширные территории как "государственную собственность" Израиля. Это решение, названное министром финансов Бецалелем Смотричем "поселенческой революцией", знаменует собой переход от военного управления территорией к ее последовательной интеграции в административную систему Израиля.

Что значит решение Израиля о регистрации земель на Западном берегу?

В конце прошлой недели Кабмин Израиля утвердил резолюцию, которая возобновляет процесс урегулирования земельных прав, замороженный через год после оккупации территории в 1967 году. Процесс будет применяться исключительно в зоне C, составляющей более половины территории Западного берега и контролируемой Израилем. Согласно данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), около 300 тысяч палестинцев проживают на этой территории, где они сталкиваются с жесткими ограничениями на строительство.

Ключевым изменением стала передача полномочий по регистрации от военной администрации гражданским структурам - Департаменту регистрации земель израильского Минюста. Это означает, что земля будет регистрироваться по израильским законам, а не по нормам военной оккупации. Согласно резолюции, процесс регистрации каждого участка может занять не менее полутора лет, а полная регистрация всей незарегистрированной земли в зоне C может растянуться на 30 лет.

На период 2026-2030 годов утвержден первоначальный бюджет в размере примерно $79 млн. Для реализации программы будет создано несколько десятков новых должностей в Министерстве юстиции, картографической службы, Минобороны и его подразделении - Гражданской администрации. Официальная цель, заявленная израильским МИД - обеспечение "тщательного выяснения прав для решения юридических споров" после того, как Палестинская администрация (ПНА) якобы проводила незаконную регистрацию земель.

Почему решение Израиля вызывало критику?

Критики рассматривают этот шаг как фактическую аннексию. Проблема кроется в процедуре доказывания права собственности. К моменту оккупации 1967 года только около одной трети земель Западного берега были официально зарегистрированы в ходе процедур, проводившихся в период Британского мандата и иорданского контроля (1949-1967). Огромное количество палестинцев владели землей на основе обычного права или утратили документы в ходе военных действий.

В новых условиях бремя доказывания ложится на палестинцев. Израильская организация "Мир сейчас" предупреждает, что палестинцы не смогут выполнить строгие требования к доказательствам, и земли будут объявляться государственными. Организация сравнивает этот процесс с практикой в Восточном Иерусалиме, где с 2018 по 2024 год только 1% земель был зарегистрирован за палестинцами. Представители организации оценивают, что решение приведет к переходу под израильский контроль около 50% территории Западного берега. Около 58% земель в зоне C остаются незарегистрированными.

Как развивалась ситуация на Западном берегу до решения?

Согласно данным УКГВ, 2025 год стал рекордным по масштабам принудительного перемещения палестинцев на Западном берегу Иордана: более 37 тысяч человек покинули свои дома. Израильские военные рейды привели к перемещению более 33 тысяч палестинцев из трех северных лагерей беженцев (Дженин, Тулькарм и Нур-Шамс). Еще почти 4 тысячи человек потеряли жилье из-за сносов и ограничений доступа.

Кроме того, с начала войны в Газе в октябре 2023 года наблюдается рост насилия среди поселенцев. Данные УКГВ фиксируют более 3200 нападений за последние 2 года. Наиболее пострадавшими провинциями в 2025 году стали Рамалла и Эль-Бира, Наблус и Хеврон. Гуманитарные последствия продолжают усугубляться и в 2026 году. Только за первые его недели более 900 палестинцев покинули свои дома.

Кому принадлежит Западный берег Иордана?

Заключенные в Осло соглашения (1993 и 1995) разделили Западный берег на три части:

Зона A (более 17%) - под полным контролем безопасности ПНА;

Зона B (более 23%) - под гражданским контролем ПНА и под совместным контролем безопасности с Израилем, который сохраняет право входа в любое время;

Зона C (почти 60%) - под полным израильским военным и административным контролем.

Согласно духу соглашений, зона C должна была постепенно передаваться под контроль ПНА в течение пятилетнего переходного периода, но этого так и не произошло. Именно в зоне C происходит подавляющее большинство сносов и нападений, поскольку Израиль сохраняет здесь полный контроль над планированием и строительством. Палестинцам крайне редко выдаются разрешения на строительство, что делает практически любое их строительство "незаконным" и подлежащим сносу.

Кто такие израильские поселенцы?

Это израильские граждане, проживающие в общинах, построенных на территориях, занятых Израилем в 1967 году. Международное право и резолюции Совбеза ООН определяют эти поселения как незаконные. На сегодняшний день от 600 до 750 тысяч израильтян живут примерно в 250 поселениях и форпостах, разбросанных по Западному берегу и Восточному Иерусалиму. Это составляет около 10% еврейского населения Израиля. Многие поселения расположены вблизи палестинских населенных пунктов, что создает постоянную напряженность и приводит к ограничениям на передвижение палестинцев.

Как отреагировали в мире на решение по Западному берегу?

Решение израильского правительства вызвало осуждения как на региональном, так и на глобальном уровне:

Генсек ООН Антониу Гутерриш обратился к Израилю с требованием немедленно отменить решение. Его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик сообщил, что подобные меры являются не только дестабилизирующими, но и незаконными. Гутерриш вновь предупредил, что такое развитие событий подрывает перспективу формулы “двух государств”;

обратился к Израилю с требованием немедленно отменить решение. Его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик сообщил, что подобные меры являются не только дестабилизирующими, но и незаконными. Гутерриш вновь предупредил, что такое развитие событий подрывает перспективу формулы “двух государств”; Американский лидер Дональд Трамп , ключевой союзник Израиля, ранее неоднократно заявлял, что не поддерживает аннексию Западного берега. Однако, по данным СМИ, Трамп воздерживается от прямой критики новых мер;

, ключевой союзник Израиля, ранее неоднократно заявлял, что не поддерживает аннексию Западного берега. Однако, по данным СМИ, Трамп воздерживается от прямой критики новых мер; Официальный представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль-Ануни назвал решение "новой эскалацией" вслед за недавними мерами по расширению израильского контроля в зонах A и B, призвав к его отмене.

Реакция арабских стран

Турецкий, Саудовский, Иорданский и Египетский МИД, а также главы внешнеполитических ведомств ОАЭ, Катара, Индонезии и Пакистана выступили с совместным заявлением, охарактеризовав шаг Израиля как "грубую эскалацию" в целях ускорения незаконной поселенческой деятельности, конфискации территорий и закрепления контроля;

Иордания. Король Абдалла II также предупредил, что действия израильского правительства "угрожают обострением конфликта". МИД страны призвал мировую общественность заставить Израиль “остановить опасную эскалацию";

Король Абдалла II также предупредил, что действия израильского правительства "угрожают обострением конфликта". МИД страны призвал мировую общественность заставить Израиль “остановить опасную эскалацию"; Саудовская Аравия . В МИД королевства отметили, что меры призваны навязать "новую юридическую и административную реальность", подрывающую мирные усилия;

. В МИД королевства отметили, что меры призваны навязать "новую юридическую и административную реальность", подрывающую мирные усилия; Египет. Присоединился к осуждению, назвав израильское решение грубой эскалацией;

Присоединился к осуждению, назвав израильское решение грубой эскалацией; Палестина. Президент Махмуд Аббас охарактеризовал решение как "фактическую аннексию", призвав международное сообщество к немедленному вмешательству. В Палестинской администрации квалифицировали это как начало реализации планов аннексии.

Что означает решение Израиля для Иордании?

Решение Израиля вызвало особую тревогу в Иордании. В политическом истеблишменте королевства нарастает обеспокоенность тем, что политика выдавливания палестинцев с Западного берега направлена на их перемещение в Иорданию. Это соответствует давней концепции "альтернативной родины", согласно которой палестинским государством должна стать Иордания, снимая тем самым проблему с Израиля.

Израильско-иорданский мирный договор 1994 года рассматривается израильским ультраправым лагерем как препятствие. А закрытие коммерческого движения через мост Алленби (КПП "Король Хусейн") в конце 2025 года усугубило экономическое давление. Кроме того, в прошлом году Иордания возобновила программу обязательной военной службы впервые за более чем 30 лет. Официально это объяснили необходимостью развития боевых способностей в сложных региональных условиях.