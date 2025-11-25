Зачем Нетаньяху Западный берег реки Иордан?

Израиль объявил о начале военной операции на Западном берегу реки Иордан. Военная активность в этом районе может стать развитием жесткой линии премьер-министра Биньямина Нетаньяху в условиях реализации мирного плана Дональда Трампа по сектору Газа.

26 ноября ЦАХАЛ объявила о начале новой военной операции на Западном берегу реки Иордан. Пресс-служба израильской армии достаточно скупо анонсировала проведение антитеррористических мероприятий, не приведя дополнительных деталей. Попытаемся разобраться, о чем может свидетельствовать военная активность еврейского государства в этом районе Палестины.

Стоит напомнить, что Израиль начал этот год с военных действий на Западном берегу. В январе ЦАХАЛ объявил о старте военной операции "Железная стена", в рамках которой израильские войска противостояли боевикам "Сарая аль-Кудс" в Дженине.

В конце февраля ЦАХАЛ вновь анонсировал военные действия в этом районе в ответ на взрывы автобусов в пригороде Тель-Авива. Целью израильской армии стали лагеря беженцев, которые могут потенциально аккумулировать радикальные элементы. Как можно видеть, фактически речь идет о практически непрерывном военном давлении Израиля на палестинские группировки радикального толка на Западном берегу.

Важно отметить, что Тель-Авив умело использует противоречия между ХАМАС и связанной с Палестинской национальной автономией партией ФАТХ, которая действует на Западном берегу. Оказывая поддержку структурам ПНА в борьбе с радикалами ХАМАС и джихадистами, еврейское государство фактически получило карт-бланш на действия в районе реки Иордан.

Израиль на Западном берегу: "перековать мечи на орала"

Но не только военный потенциал способен демонстрировать Тель-Авив на территориях палестинцев. Важной частью политики Израиля в этом районе является экспансия через расселение.

Так, в этом году премьер страны Биньямин Нетаньяху заявил о расширении израильского строительства в зоне Е1 – территории в 12 кв км между Иерусалимом и Маале-Адумим, расположенной в подконтрольной Израилю зоне С. По словам политика, израильтяне уже удвоили число поселений в Иудее и Самарии (израильские названия частей Западного берега), и процесс будет продолжаться.

Лига арабских государств ожидаемо осудила строительные планы Израиля, которые фактически закрепляют оккупацию еврейского государства зоны С. США, ЕС и ООН ранее также высказывались против израильского проекта в Е1, ссылаясь на положение о двухгосударственном решении.

По информации Axios, в конце сентября Нетаньяху спрашивал у Вашингтона разрешения на оккупацию Западного берега реки Иордан. Хотя президент США Дональд Трамп в октябре жестко высказался против намерений Тель-Авива, сославшись на позицию арабских стран, вероятность дополнительных кулуарных обсуждений этого вопроса в контексте миротворческой гибкости американского лидера нельзя исключать.

Западный берег как часть внутриполитического ландшафта Израиля

Поливалентная экспансия Израиля на Западном берегу, состоящая из военной, строительной и политической активности, получила свое правовое воплощение: в июле Кнессет утвердил закон о распространении суверенитета еврейского государства над Западным берегом.

Это стало логичным итогом анонсированного еще в ноябре 2024 года главой Минфина и лидером "Религиозного сионизма" Бецалелем Смотричем года израильского суверенитета над Западным берегом реки Иордан.

Здесь уместно обратиться к внутриполитической ситуации Израиля последнего времени. В коалиции израильского премьера Биньямина Нетаньяху остались две крайне правые партии – "Религиозный сионизм" Бецалеля Смотрича и "Сильный Израиль" Итамара Бен-Гвира. Мирный проект Трампа может стать камнем преткновения между Нетаньяху и израильскими правыми, которые по-прежнему выступают за полное уничтожение ХАМАС и сохранение израильского военного присутствия в секторе Газа.

Реализация планов Трампа может поставить существование коалиции Нетаньяху под вопрос, в свете чего поддержание милитаристского настроя под эгидой "Великого Израиля" становится для долгожителя израильской политики ключом к сохранению политической стабильности. Западный берег становится важной точкой на карте для продолжения жесткой линии (или, возможно, всего лишь демонстрации намерений) в контексте постепенного затухания военной активности в Секторе Газа.

На руку Биньямину Нетаньяху и общий медийный фон: если Газа стала глобальным политическим "брендом", который в одночасье размежевал правых и левых всего мира, Западный берег реки Иордан находится как будто в тени своей знаменитой палестинской "сестры", чьи трагедии привлекают неизмеримо больше внимания со стороны мировой общественности.

Пока нет оснований говорить о серьезной военной активности Израиля в районе Западного берега. Возможно, все снова ограничится локальными операциями против отдельных радикалов в лагерях беженцев. Но политическая ценность каждой подобной операции будет расти по мере приближения парламентских выборов в Израиле в октябре 2026 года.