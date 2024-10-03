О самой пожилой жительнице России рассказали в Чечне

Самой пожилой россиянке уже 120 лет – Яха Хащагова живет в Чечне, как сообщили в республиканском отделении ПФР, у нее 20 внуков и 48 правнуков.

Наиболее пожилая жительница России живет в Чечне, рассказали в региональном отделении Пенсионного фонда России.

В ведомстве уточнили, что Яхе Хащаговой 120 лет. Она вырастила шестерых детей, сейчас у нее 20 внуков и 48 правнуков. Двое сыновей получили высшее образование, причем получив красные дипломы.

"Этот успех стал для Яхи большой гордостью и подтверждением того, что ее усилия не были напрасны"

– отделение ПФР по Чечне

Женщина говорит, что испытывает благодарность судьбе за все, что произошло в ее жизни, как хорошее, так и плохое. Сейчас она каждый день чувствует поддержку детей, внуков и правнуков.

В ведомстве добавили, что, согласно копии паспорта Хащаговой, которая содержится в ее выплатном деле, долгожительница родилась 10 сентября 1905 года. Трудилась она до 1987 года.