Долгожитель из Кабардино-Балкарии собрался установить мировой рекорд

104-летний старейшина из Кабардино-Балкарии намеревается покорить мировой рекорд по мотопарапланерному спорту. Долгожитель может стать самым возрастным в мире пассажиром мотопараплана.

Житель Кабардино-Балкарии Аслан Габоев, который в этом году отметил 104-летие, 5 октября намеревается совершить полет на мотопараплане. Полет должен пройти вместе с двукратным чемпионом мира по мотопарапланерному спорту Игорем Потапкиным. В случае успеха представитель Нижнего Чегема может стать самым возрастным пассажиром мотопараплана.

Сообщается, что возрастной авиатор уже прошел необходимые медицинские тесты, врачи не выявили у мужчины никаких существенных проблем со здоровьем, которые могли бы препятствовать задуманному.

Маршрут уникального полета пока не выработан. Организаторы отметили, что полет будет зависеть от погодных факторов, передает ТАСС.