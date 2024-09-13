Вестник Кавказа

Долгожитель из Кабардино-Балкарии собрался установить мировой рекорд

Долгожитель из Кабардино-Балкарии собрался установить мировой рекорд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
104-летний старейшина из Кабардино-Балкарии намеревается покорить мировой рекорд по мотопарапланерному спорту. Долгожитель может стать самым возрастным в мире пассажиром мотопараплана.

Житель Кабардино-Балкарии Аслан Габоев, который в этом году отметил 104-летие, 5 октября намеревается совершить полет на мотопараплане. Полет  должен пройти вместе с двукратным чемпионом мира по мотопарапланерному спорту Игорем Потапкиным. В случае успеха представитель Нижнего Чегема может стать самым возрастным пассажиром мотопараплана.

Сообщается, что возрастной авиатор уже прошел необходимые медицинские тесты, врачи не выявили у мужчины никаких существенных проблем со здоровьем, которые могли бы препятствовать задуманному. 

Маршрут уникального полета пока не выработан. Организаторы отметили, что полет будет зависеть от погодных факторов, передает ТАСС.

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