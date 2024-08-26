Вестник Кавказа

Два курорта в КБР получат обновленные дороги

Два курорта в КБР получат обновленные дороги
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Начался ремонт транспортных магистралей к курортам «Чегем» и «Башиль» в Кабардино-Балкарии. Работы хотят завершить к концу ноября.

Дороги к двум крупным курортам «Чегем» и «Башиль» в КБР отремонтируют. Работы планируют закончить до начала заморозков, рассказали в администрации республики.

«В КБР активно ведутся работы по улучшению дорог, ведущих к объектам туристического кластера. Так, в настоящее время ведется ремонт на автодорогах Булунгу - Башиль к двум турбазам»

- администрация Кабардино-Балкарии

Длина участка дороги, который будет обновлен, равняется почти 18 км.

Часть работ уже успели завершить. В будущем рабочим предстоит обновить в некоторых местах асфальт и провести ремонт на трех мостах.

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