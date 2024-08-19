Чегемские водопады соединят с Булунгу новые мосты

В КБР построят десять новых мостов в рамках реконструкции автодороги Чегем II – Булунгу, в том числе вместо разрушившегося мостового перехода у села Эльтюбю. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков.

Десять новых мостов построят в рамках реконструкции автодороги Чегем II – Булунгу. Эта инициатива окажет значительное влияние на транспортную доступность и экономическое развитие региона.

«24 августа возле села Эльтюбю при проезде автобетоносмесителя разрушился мост. По данным ГУ МЧС по КБР, никто не пострадал. В настоящее время, через реку установлен временный мост. «Автомобильное движение по временному мосту через реку Чегем при подъезде к селению Эльтюбю открыто в полном объеме»

– глава республики Казбек Коков

По его словам, реконструкция автодороги Чегем II – Булунгу стала необходимостью из-за состояния существующих мостов и недостаточной пропускной способности дороги. Образовавшиеся пробки и частые аварии на этой автотрассе подчеркивают важность обновления инфраструктуры. Упомянутый ранее мостовой переход у села Эльтюбю, который разрушился после сильного наводнения, стал ярким примером актуальности ремонта.

Отметим, что восстановление и строительство новых мостов поможет не только решить проблему транспортных заторов, но и улучшить безопасность движения на данной автодороге, что особенно важно для местных жителей и путешественников. Кроме того, улучшение инфраструктуры откроет новые возможности для бизнеса и привлечет туристов, что, в свою очередь, может способствовать экономическому росту региона.

Новые мосты будут расположены в ключевых точках, где транспортные потоки наиболее активны. Это позволит значительно увеличить пропускную способность дороги и уменьшить количество аварий, связанных с недостаточной безопасностью на старых мостах.