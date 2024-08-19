Временный мост через реку Чегем установлен в Кабардино-Балкарии

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что Кабардино-Балкарии обустроили временный мост через реку Чегем. Отмечается, что движение транспорта будет открыто в понедельник.

Временный мост установили на реке Чегем в Кабардино-Балкарии после обрушения постоянного моста. Это событие вызвало значительные трудности для местного населения и туристов.

Сразу после происшествия было принято решение о строительстве временного моста. Временный мост должен обеспечить не только доступ, но и возможность безопасного передвижения людей. Работы начались сразу же после обрушения и потребовали слаженной работы множества специалистов.

«Установлен временный мост, соединяющий сельское поселение Эльтюбю и сельское поселение Булунгу через реку Чегем. Открыт проход через мост в пешем порядке. С наступлением светлого времени суток будут проводиться работы по соединению элементов моста, необходимых для проезда транспорта»

– пресс-службе ГУ МЧС по региону

Временный мост был установлен на месте старого, что обеспечило максимальное удобство для местных жители и минимизировало лишние затраты на переоборудование существующей инфраструктуры.