Временный мост через реку Чегем установлен в Кабардино-Балкарии

Временный мост установили на реке Чегем в Кабардино-Балкарии после обрушения постоянного моста. Это событие вызвало значительные трудности для местного населения и туристов.
Сразу после происшествия было принято решение о строительстве временного моста. Временный мост должен обеспечить не только доступ, но и возможность безопасного передвижения людей. Работы начались сразу же после обрушения и потребовали слаженной работы множества специалистов.
«Установлен временный мост, соединяющий сельское поселение Эльтюбю и сельское поселение Булунгу через реку Чегем. Открыт проход через мост в пешем порядке. С наступлением светлого времени суток будут проводиться работы по соединению элементов моста, необходимых для проезда транспорта»
– пресс-службе ГУ МЧС по региону
Временный мост был установлен на месте старого, что обеспечило максимальное удобство для местных жители и минимизировало лишние затраты на переоборудование существующей инфраструктуры.