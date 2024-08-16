Мост рухнул в Кабардино-Балкарии

В воскресенье утром в КБР обвалился мост через реку Чегем. В результате происшествия ни один человек не пострадал.

В Кабардино-Балкарии произошло обрушение моста. Об этом сказано в Telegram-канале управления МЧС России по республике.

Информация о произошедшем поступила 24 августа около 09:00.

"В Чегемском районе разрушился мост через реку Чегем, который обеспечивал движение автотранспорта в сторону с.п. Эльтюбю и с.п. Булунгу"

– пресс-служба управления

В результате ЧП никто не пострадал. Гражданам пообещали организовать временную переправу.

"Для организации временной переправы через реку Чегем на место происшествия выехали спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в коллективе 5 человек и 1 единицы техники"

– ГУ МЧС по КБР

В ведомстве также призывают местных жителей какое-то время не ездить по данному направлению.