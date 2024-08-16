Вестник Кавказа

Застрявших на канатке в Нальчике спустили спасатели

Застрявших на канатке в Нальчике спустили спасатели
© Фото: МЧС КБР
Операция по спасению пассажиров, оказавшихся на внезапно вставшей канатной дороге в Нальчике, завершена. В ходе спасения никто из них не пострадал, уточнили в МЧС.

Инцидент с канатной дорогой в Нальчике завершился сегодня без пострадавших, фото и видео с места событий предоставили в МЧС Кабадино-Балкарии.

Канатка неожиданно остановилась сегодня днем, в районе 14.30. Спасатели оперативно выдвинулись на место ЧП.

Специалисты проводили эвакуацию людей, которые в момент аварии находились в воздухе. В общей сложности были эвакуированы восемь взрослых и четверо детей.

Эвакуация завершилась в 16.32 мск. К счастью, никто не пострадал.

Причина остановки канатки пока не известна, ее установят специалисты.

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Застрявших на канатке в Нальчике спустили спасатели
© Фото: МЧС КБР
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