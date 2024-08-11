Вестник Кавказа

Туристы застряли на канатной дороге в Нальчике

Туристы застряли на канатной дороге в Нальчике
© Фото: МЧС по Кабардино-Балкарии
В столице КБР встала канатная дорога. Из-за этого там застряли восемь туристов. Сейчас спасатели занимаются их эвакуацией.

Несколько пассажиров застряли на канатной дороге в столице Кабардино-Балкарии без возможности спуститься вниз самостоятельно. Их эвакуацией занимаются спасатели, рассказали в местном отделении МЧС.

«В 14:30 поступила информация об остановке канатно-кресельной дороги в курортной зоне г.о. Нальчик»

- МЧС по Кабардино-Балкарии

В кабинах на канатной дороге находятся восемь человек, уточнили в ведомстве.

В спасении туристов участвуют 13 сотрудников МЧС и 4 специальные машины.

Подробности происшествия еще уточняются.

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