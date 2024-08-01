Вестник Кавказа

Спасатели в КБР эвакуировали альпиниста с отеком легких с горы

Спасатели в КБР эвакуировали альпиниста с отеком легких с горы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Белорусскому альпинисту стало плохо во время похода в горах Кабардино-Балкарии. На помощь пришли спасатели.

В Кабардино-Балкарии спасатели провели эвакуацию альпиниста, турист из Белоруссии почувствовал недомогание на высоте.

"В 09.00 мск в воскресенье поступило сообщение, что в Черекском районе на горе Джангикош (высота 3,2 тыс м) участнику туристической группы стало плохо. Зарегистрированная группа из семи человек проходила по маршруту"

– ГУ МЧС РФ по КБР

Эвакуация проводилась с помощью вертолета, 34-летний мужчина был передан медикам в Нальчике, сообщается, что у альпиниста случился отек легких.

В операции были заняты 6 специалистов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

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