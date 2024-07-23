Вестник Кавказа

Курорт «Эльбрус» откроет альпинистский городок

Курорт «Эльбрус» откроет альпинистский городок
© Фото: 3D-рендеры проекта модулей из телеграм-канала курорта “Эльбрус“
На Эльбрусе появится высокогорный городок, в нем смогут отдыхать альпинисты и останавливаться туристы. Всего альпинистский городок будет рассчитан на 68 гостей.

Горный курорт «Эльбрус» сообщает о планах построить в горах альпинистский городок.

«Жить будем в двух и четырехместных гостевых домах, все их оборудуем душем, кондиционером, холодильником, микроволновкой, сушильным шкафом для одежды и на всякий случай даже телевизором. Стеклопакеты поставим с повышенной теплоизоляцией и солнцезащитой. Пообедать можно будет в общей столовой»

– сообщение администрации курорта

Одновременно городок сможет вмещать 68 человек, он будет построен на высоте 3880 метров и будет включать 19 жилых модульных сооружений.

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