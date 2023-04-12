Вестник Кавказа

На Эльбрусе появился счетчик восхождений

Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На вершине двуглавого Эльбруса появился счетчик восхождений. Впервые в мировой практике туристы смогут фиксировать факт восхождения на пик нажатием специального рычага.

Первый в мире счетчик восхождений установлен на горе Эльбрус - главной вершине Европы, одной из "Семи вершин" мира.

"На вершине Эльбруса установили первый в мире счетчик восхождений. Счетчик позволяет одним нажатием рычага учитывать каждое восхождение. Надежные и прочные материалы, из которых собран прибор, позволят ему прослужить до 50 лет и учесть до миллиона восхождений"

– полпред президента в СКФО Юрий Чайка

Уникальный прибор на пятитысячнике на Кавказе был установлен энтузиастами из Петербурга, в этом им помогали сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

Теперь можно будет точно выяснить, сколько человек ежегодно покоряет Эльбрус. Только за первый час с момента установки счетчика, на вершину поднялись свыше 20 туристов.

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