Эльбрус - вулкан или гора?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Эльбрус - самая высокая гора России и Европы, его высота составляет 5642 м. Удивительная его особенность - двуглавость: у Эльбруса две вершины. Пик привлекает туристов и альпинистов со всего мира круглый год.

Высочайший пик России и Европы - визитная карточка Северного Кавказа и место притяжения альпинистов и туристов. Где именно расположен Эльбрус, способен ли он извергаться, сколько у Эльбруса вершин? Отвечаем на популярные вопросы о неповторимом пятитысячнике.

Где находится Эльбрус

Эльбрус находится на территории России, он расположен на границе республик Северного Кавказа Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, в массиве Боковой хребет Большого Кавказа, чуть севернее Главного Кавказского хребта. Ближайший к Эльбрусу крупный город - Нальчик, ближайший населенный пункт - поселок Терскол. Также недалеко находятся города Кисловодск и Пятигорск. Южнее Эльбруса пролегает граница России и Грузии.

Самая высокая гора в Европе

Высота Эльбруса составляет 5642 метра в наивысшей точке - это Западная вершина. Вторая вершина двуглавого Эльбруса чуть ниже, высота Восточного пика - 5621 м. Две вершины Эльбруса разделены седловиной, высота которой равна 5416 м. Эльбрус всегда покрыт снегом. Гора входит в список «Семь вершин», в который включены высочайшие пики 7 частей света. Эльбрус - самая высокая гора в России. А самой высокой горой в мире является Эверест - 8849 м.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Эльбрус это вулкан или нет?

Эльбрус по своей природе - стратовулкан, то есть вулкан, конус которого образован из слоев застывшей лавы. Такие вулканы обычно имеют более крутой профиль и большую высоту. Высшие точки Эльбруса - места последнего выхода лавы из жерла.

Ученые дали ответ на вопрос, является ли Эльбрус потухшим или действующим вулканом. Согласно современным исследованиям, Эльбрус относится к категории потенциально активных вулканов.

Когда извергался Эльбрус?

Извержения Эльбруса происходили в доисторические времена. Последнее извержение Эльбруса состоялось 2,5 тыс лет назад. Эльбрус относится к потенциально-действующим вулканам. Научные исследования говорят о том, что вероятность его активности в этом веке выше, чем 100 или 200 лет назад. Если Эльбрус проснется и случится извержение, последствия для Кавказа могут стать сокрушительными. В зоне опасности находятся такие города, как Карачаевск, Черкесск, Тырныауз, Невинномысск, Армавир, Кропоткин, Моздок, Наурская, Гудермес, Кизляр, Усть-Лабинск, Краснодар, Темрюк, Прохладный, Баксан.

МЧС КБР

Канатная дорога на гору

Подъем на канатной дороге на Эльбрус займет около 30 минут и обойдется примерно в 1,5 тыс рублей. Подъем осуществляется в три очереди с Поляны Азау до станции Гарабаши. Канатка доставит на рекордную высоту - 3847 метра. С такой высоты можно увидеть не только двуглавый Эльбрус, но и соседние пятитысячники Главного Кавказского хребта.

Эльбрус - популярный горнолыжный курорт, где сезон длится более полугода. При этом в высокогорье катаются даже летом. Отправиться на Эльбрус можно в любое время года, но стоит учитывать, что погода в горах переменчива и циклична. Лучшим временем для того, чтобы побывать на Эльбрусе, считаются июль и август.