ЮНЕСКО заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Азербайджаном

Международная организация ЮНЕСКО испытывает заинтересованность в развитии сотрудничества с Азербайджаном, сообщила заместитель генерального директора ЮНЕСКО Лидия Брито.

Соответствующее заявление она сделала в ходе видеообращении на церемонии открытия международной конференции "Юсиф Мамедалиев: Наука. Наследие. Инновации", которая проходит в Баку к 120-летию Юсифа Мамедалиева.

Лидия Брито обратила внимание на значительный вклад Юсифа Мамедалиева в развитие химии XX века, как на региональном, так и на мировом уровне, на значительную роль, которую сыграл ученый в развитии научного потенциала Азербайджана.

"ЮНЕСКО высоко ценит научное наследие академика Юсифа Мамедалиева"

– Лидия Брито

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО также назвала празднование 120-летия Юсифа Мамедалиева важным шагом на пути признания вклада, внесенного им в мировую науку и культуру.