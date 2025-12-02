Армения получит более $170 млн от МВФ

МВФ предоставит Еревану свыше $175 млн кредитной поддержки. Средства поступят в несколько траншей в течение трех лет.

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил кредит для Армении на сумму в $175 млн, передают армянские СМИ.

Средства будут выделены на три года в рамках общей поддержки. Первый транш в $25 млн будет выделен Еревану сразу после подписания соглашения, дальнейшая поддержка будет происходить на основании анализа экспертов фонда.

Ранее МВФ уже выдавал Еревану займ на $171 млн. Средства выделялись с 2022 по 2025 годы.

Отметим, что в начале осени стало известно о планах Еревана взять в кредит 150 млн евро у Французского агентства развития.