Вестник Кавказа

Ереван примет весной 2026 года первый саммит Армения-ЕС

Ереван примет весной 2026 года первый саммит Армения-ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армения и Евросоюз договорились о проведении первого саммита РА-ЕС весной следующего года. Встреча пройдет в Ереване в начале мая.

Первый саммит Армения-Евросоюз состоится в Ереване в 2026 году. Об этом пишут армянские средства массовой информации со ссылкой на МИД республики.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что встреча запланирована на 5 мая.

В министерстве ожидают, что для участия в саммите в Армению прилетят высокопоставленные представители Евросоюза – председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Напомним, в марте нынешнего года в Армении был принят закон о старте процесса вступления страны в ЕС. Власти пояснили, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Армении к ЕС, поскольку для решения такого вопроса нужен референдум.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
530 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.