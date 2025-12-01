Ереван примет весной 2026 года первый саммит Армения-ЕС

Армения и Евросоюз договорились о проведении первого саммита РА-ЕС весной следующего года. Встреча пройдет в Ереване в начале мая.

Первый саммит Армения-Евросоюз состоится в Ереване в 2026 году. Об этом пишут армянские средства массовой информации со ссылкой на МИД республики.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что встреча запланирована на 5 мая.

В министерстве ожидают, что для участия в саммите в Армению прилетят высокопоставленные представители Евросоюза – председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Напомним, в марте нынешнего года в Армении был принят закон о старте процесса вступления страны в ЕС. Власти пояснили, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Армении к ЕС, поскольку для решения такого вопроса нужен референдум.