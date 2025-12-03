ВС Израиля ликвидировали примерно 40 боевиков ХАМАС

В Израиле сообщили о ликвидации четырех десятков боевиков ХАМАС. Они попали в ловушку в тоннелях на юге сектора Газа.

Вооруженные силы Израиля уничтожили в районе 40 боевиков радикальной группировки ХАМАС, находившихся в районе сектора Газа, который в настоящее время находится под контролем еврейского государства.

По данным агентства Reuters, боевики угодили в ловушку в тоннелях под Рафахом в южной части анклава.

Израильские СМИ отмечают, что в тоннелях оказались заперты в течение нескольких месяцев примерно 200 боевиков. Часть из них вышла на свободу и была убита, а другие сдались в плен.

Согласно предварительной информации, среди убитых было три местных командира и сын одного из лидеров ХАМАС в изгнании Гази Хамад.