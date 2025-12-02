КСИР проводит военно-морские учения в Персидском заливе

Сегодня в южных водах Ирана стартуют военно-морские учения Корпуса стражей исламской революции, которые охватят морские зоны в Персидском заливе, Ормузском проливе, Оманском заливе и ряде островов.

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сегодня, 4 декабря, начинают военные учения в южных водах Ирана в районе Персидского залива. Двухдневные учения названы в честь Мохаммада Назери - командующего элитными подразделениями коммандос ВМС КСИР, погибшего в 2016 году.

Планируется, что маневры охватят морские зоны в Персидском заливе, Ормузском проливе, Оманском заливе и островах Назеат - Абу-Муса, Большой Томб, Малый Томб и Сирии, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

Ранее в ноябре командующий Центральным штабом Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи заявил, что ВМС КСИР добились полной боеготовности на стратегически важных островах Персидского залива, подчеркнув укрепление обороноспособности и строгий контроль над региональной безопасностью.

Оперативные подразделения как никогда ранее готовы обеспечить безопасность морских и территориальных границ страны, особенно в Ормузском проливе и водах Персидского залива, добавил генерал-майор.