Иран готов дать отпор любым угрозам: командующий КСИР

Армия Ирана полностью готова противостоять любой угрозе безопасности страны, заявил сегодня на совместных антитеррористических учениях "Саханд-2025" командующий Сухопутными войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Мохаммад Карами, отметив, что многолетний опыт страны укрепил ее решимость бороться с террористической деятельностью.
"Исламская Республика Иран стала жертвой терроризма, и у нас 17 тыс жертв террора. Поэтому цель разработки и проведения этих учений — противостоять террористическим актам"
- Мохаммад Карами
Бригадный генерал оценил готовность и моральный дух участвующих подразделений и подчеркнул необходимость постоянного поддержания высокой готовности, отметив, что нынешние маневры проводятся при участии десяти государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), добавив: в качестве гостей и наблюдателей в них участвуют Саудовская Аравия, Оман, Ирак и Азербайджан, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.
В заключение генерал Карами подтвердил полную готовность Ирана противостоять всем видам угроз, подчеркнув: укрепление оборонительного и оперативного потенциала останется для иранских военных приоритетной задачей.