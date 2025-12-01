Иран готов дать отпор любым угрозам: командующий КСИР

Совместные антитеррористические учения "Саханд-2025" показали, что Вооруженные силы Ирана полностью готовы противостоять террористическим угрозам, заявил сегодня командующий КСИР бригадный генерал Мохаммад Карами.

Армия Ирана полностью готова противостоять любой угрозе безопасности страны, заявил сегодня на совместных антитеррористических учениях "Саханд-2025" командующий Сухопутными войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Мохаммад Карами, отметив, что многолетний опыт страны укрепил ее решимость бороться с террористической деятельностью.

"Исламская Республика Иран стала жертвой терроризма, и у нас 17 тыс жертв террора. Поэтому цель разработки и проведения этих учений — противостоять террористическим актам"

- Мохаммад Карами

Бригадный генерал оценил готовность и моральный дух участвующих подразделений и подчеркнул необходимость постоянного поддержания высокой готовности, отметив, что нынешние маневры проводятся при участии десяти государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), добавив: в качестве гостей и наблюдателей в них участвуют Саудовская Аравия, Оман, Ирак и Азербайджан, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

В заключение генерал Карами подтвердил полную готовность Ирана противостоять всем видам угроз, подчеркнув: укрепление оборонительного и оперативного потенциала останется для иранских военных приоритетной задачей.