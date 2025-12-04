Армения поддержала политику Азербайджана на Южном Кавказе

Представитель высшего руководства Армении Армен Григорян перед переговорами с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым в Дохе рассказал о полной смене подхода Еревана к выстраиванию связей с Баку и о причинах, побудивших армянские власти нацелиться на стабилизацию мира на Южном Кавказе.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, прилетевший на Дохийский форум в Катаре для переговоров с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, отметил существенное сближение позиций Еревана с позициями Баку в этом году. Заявление было сделано во время одной из панельных дискуссий форума.

"Один-два года назад при любой возможности встречи мы бы обсуждали противоречивые нарративы. Сейчас многие из них близки, какие-то не совпадают, но я уверен, что мы укрепим сотрудничество, чтобы перспективы на будущее были лучше"

– Армении Григорян

По его оценке, особую роль в переходе Армении на полностью мирные рельсы в контактах с Азербайджаном сыграл саммит лидеров двух стран с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 8 августа, итогом которого стали Совместная декларация президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна и парафирование мирного договора Азербайджана и Армении.

Григорян пояснил, что на подход Еревана к армяно-азербайджанскому урегулированию существенно повлияло желание президента Дональда Трампа стабилизировать мир на Южном Кавказе. Секретарь Совбеза отметил, что контуры вашингтонского саммита были намечены на переговорах Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Абу-Даби 10 июля.

Чиновник признал, что прежние дипломатические усилия посредников по урегулированию послевоенных отношений двух стран не имели эффекта, поскольку у Еревана не было цели достичь постоянного мира с Баку. Теперь же армянская сторона настроена на полноценное закрепление мирного состояния отношений Азербайджана и Армении на десятилетия вперед.

"Нужна политическая воля с обеих сторон, а международное сообщество может поддержать строительство мира. Уверен для этого у международных игроков есть и заинтересованность, в виде новых экономических возможностей и инвестиций"

– Армении Григорян