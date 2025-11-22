Власти Еревана пообещали достроить Каскад

Власти Еревана активно работают над завершением строительства комплекса Каскад в центре армянской столицы – он обязательно будет достроен и станет полноценным культурным центром, заверил жителей столичный мэр Тигран Авинян.

В армянской столице около года возобновили процесс завершения строительства долгостроя комплекса Каскад, и на этот раз он будет достроен, сообщил мэр Еревана Тигран Авинян.

"В то время многие искренне сомневались в том, что процесс когда-либо будет завершен. Сегодня мы реализуем программу, которая была заморожена десятилетиями. Почти год спустя мы впервые можем официально объявить о начале процесса реализации проекта культурного центра Каскад"

- Тигран Авинян

Этот процесс наглядно демонстрирует, что государство, общество и частный сектор могут действовать как единое целое для достижения долгосрочных результатов, подчеркнул градоначальник, передает NEWS.am.

Также Авинян не преминул напомнить, что с завершением долгостроя в городской жизни появится новое содержание – это культурные мероприятия и новые общественные открытые территории с благоустроенной средой - восстановленными склонами и зелеными зонами.

Каскад станет полноценным культурным центром, заключил Тигран Авинян.