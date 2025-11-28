Вестник Кавказа

На Эльбрусе открыли новую зону катания

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новая горнолыжная трасса запущена на склоне Эльбруса. Маршрут стал первым открытым на курорте за 10 лет.

Гости курорта Эльбрус смогут разнообразить спортивную активность: на склоне горы открылась новая горнолыжная трасса "Мир - Кругозор". 

 "Горнолыжная трасса "Мир - Кругозор" открыта"

– администрация курорта 

Завтра на Эльбрусе планируется открытие двух новых канатных дорог. Также пройдет церемония передачи кубка "Лучший горнолыжный курорт России" представителям курорта Архыз, который стал лучшим в стране в этом году по итогам голосования. 

Отметим, что новая зона катания запущена впервые за десять лет.

