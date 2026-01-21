Москва и Тегеран готовятся подписать контракт по строительству ж/д Решт-Астара

Переговоры России и Ирана по строительству железнодорожного полотна между Астарой и Рештом движутся в сторону подписания контракта и запуска работ.

Во вторник представители российского министерства транспорта и иранского министерства дорог и градостроительства провели переговоры о подготовке Исполнительного контракта по проекту строительства железной дороги Решт-Астара, сообщили в министерстве транспорта РФ.

"Стороны отметили динамику совместной работы над документами"

– министерство транспорта Российской Федерации

Окончательное утверждение вопросов с каждой из сторон позволит привести Исполнительный контракт по проекту новой железнодорожной линии к финальной форме и в кратчайшие сроки приступить к строительству моста между иранскими железными дорогами с азербайджанской частью Международного транспортного коридора "Север-Юг".

Встреча профильных транспортно-строительных ведомств России и Ирана проходила в рамках заключенного между правительствами стран соглашения о сотрудничестве в развитии перевозок по "Север-Югу".

Ранее Исламская Республика Иран заявляла о подготовке почвы и решении всех задач для запуска строительных работ к марту 2026 года.