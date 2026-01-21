Иран намерен вести переговоры с США – Дональд Трамп

Дональд Трамп сменил гнев на милость: после угроз Ирану уничтожением лидер США заявил о готовности Тегерана к дипломатии.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что Иран намерен вести переговоры с Вашингтоном.

"Иран хочет и будет вести переговоры"

– Дональд Трамп

Трамп заявил, что в ходе военной операции летом прошлого года США ликвидировали ядерный потенциал Ирана. Заявление прозвучало в ходе церемонии подписания устава Совета мира по Газе.

Ранее Трамп направил угрозы в адрес властей ИРИ, пообещав "стереть Иран с лица Земли" при попытке покушения на него, в субботу он также заявил о необходимости смены руководства в Тегеране.