Вестник Кавказа

Трамп назвал условие для применения военной силы против Ирана

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Президент США Дональд Трамп в Давосе рассказал, в каком случае Америка будет готова нанести еще один удар по Ирану.

Американский президент Дональд Трамп озвучил условие, при котором Вашингтон будет снова готов пойти на атаку против Ирана. Соответствующее заявление он сделал в интервью СМИ в Давосе.

По словам главы США, новый удар будет нанесен, если Исламская Республика вернется к своим прежним шагам. Трамп уточнил, что имеет в виду иранскую ядерную программу.

"Они должны прекратить ядерные (разработки - ред.)"

– Дональд Трамп

Президент США далек выразил мнение, что ИРИ "продолжают экспериментировать" в рамках своей ядерной программы.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
830 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.