Трамп назвал условие для применения военной силы против Ирана

Президент США Дональд Трамп в Давосе рассказал, в каком случае Америка будет готова нанести еще один удар по Ирану.

Американский президент Дональд Трамп озвучил условие, при котором Вашингтон будет снова готов пойти на атаку против Ирана. Соответствующее заявление он сделал в интервью СМИ в Давосе.

По словам главы США, новый удар будет нанесен, если Исламская Республика вернется к своим прежним шагам. Трамп уточнил, что имеет в виду иранскую ядерную программу.

"Они должны прекратить ядерные (разработки - ред.)"

– Дональд Трамп

Президент США далек выразил мнение, что ИРИ "продолжают экспериментировать" в рамках своей ядерной программы.