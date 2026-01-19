Совет мира Трампа: альтернатива ООН или американский "Совбез 2.0"?

Трамп создает Совет мира как глобальный международный орган под своим председательством - изначально для восстановления Газы, но с миссией "содействия стабильности в районах конфликтов", что эксперты называют прямой альтернативой ООН из-за американского права вето.

Президент США Дональд Трамп объявил о создании Совета мира - механизма, изначально предназначенного для надзора за восстановлением сектора Газа после конфликта Израиля и ХАМАС. Однако широкая формулировка целей в хартии ("содействие стабильности, восстановление надежного и законного управления и обеспечение устойчивого мира в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта") намекает на более глобальные амбиции. Издание Axios подтверждает, что полномочия органа выйдут за пределы Газы. Это не локальный проект, а попытка перестроить мировую архитектуру миротворчества под эгидой Вашингтона.

Что такое Совет мира?

Совет мира — один из четырех комитетов, спроектированных США в ноябре 2025 года ради претворения в жизнь 20-пунктного плана Трампа для Газы. ООН одобрила его в резолюции Совбеза как переходный орган для координации восстановления. 80% зданий в палестинском анклаве разрушены, 2 млн жителей живут в палатках. Совет будет курировать технократическое палестинское правительство, миротворцев и финансирование. Трамп лично возглавит его как председатель.

"У Трампа есть комплекс, что он спасет мир — неслучайно в уставе нового Совета мира он указан именно как председатель, а не президент Соединенных Штатов. Это Дональд Дж. Трамп", - говорит израильский активист движения за мир и советник израильских и палестинских лидеров Гершон Баскин.

Белый дом уже назвал состав высшего руководства Совета мира. Абсолютное большинство - члены команды Трампа. Госсекретарь Марко Рубио, зять и советник Джаред Кушнер, спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриэл и американский бизнесмен Марк Роуэн. Также в совет войдут председатель Всемирного банка Аджай Банга (индийской-американского происхождения) и экс-премьер Британии Тони Блэр.

Второй важный орган Совета - Исполнительный комитет по Газе, который будет заниматься непосредственно анклавом. Туда войдут Кушнер, Уиткофф, Блэр и Роуэн, а также катарский дипломат Али Аль-Тавади, глава разведки Египта Хасан Рашад, турецкий глава МИД Хакан Фидан и другие. Верховным представителем по Газе назначается болгарский дипломат, бывший посланник ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов.

Правила работы

Хартия Совета мира проста и жестка. У каждой страны — один голос, а решения принимаются квалифицированным большинством. При этом Трамп как председатель имеет абсолютное вето. Встречи проводятся минимум раз в год с голосованием, ежеквартально — без. За постоянное членство надо будет заплатить $1 млрд в год, временное на 3 года — бесплатно. Список постоянных членов утверждает Трамп. Подписание хартии ожидается 22 января, объявление — на Давосе (19–23 января).

Кто может войти в состав?

Приглашения разосланы лидерам полсотен стран. Список длинный: Австралия, Аргентина, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Катар, Кипр, КНР, Марокко, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Парагвай, Польша, Португалия, Румыния, Саудовская Аравия, Сингапур, Словения, Таиланд, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Южная Корея, Япония.

Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал приглашение Трампа "почетным". Приглашение приняли также премьер Армении Никол Пашинян и генеральный секретарь ЦК Коммунистической Партии Вьетнама То Лам.

Предложение Трампа отвергли Франция, Британия, Швеция, Германия, Нидерланды и Канада. Они обосновали решение страхами подрыва легитимности и статуса ООН и международного права. По информации Bloomberg, Трамп пригрозил Франции 200-процентными тарифами из-за отказа Эмманюэля Макрона.

Подмена ООН

Совет мира фактически представляет собой альтернативу или даже копию Совета Безопасности ООН, но с американским доминированием. Трамп критиковал ООН за "бездействие" и теперь предлагает "гибкий" аналог. Если полномочия Совета мира будут распространяться не только на Газу, то легитимность Совбеза ООН, где вето есть у пяти стран (США, Россия, Китай, Франция, Британия) окажется под угрозой. Ведь в Совете мира вето есть только Трампа, взносы — "присяга верности".

Будущее совета все еще под вопросом. Если Европа отказалась участвовать, то Китай и Россия еще обдумывают свое решение. Кроме того, Израиль выступает против кандидатуры Катара и Турции из-за их "близости к ХАМАС". Концентрируясь на Газе, Трамп то ли нарочно, то ли случайно упускает из виду Западный берег реки Иордан, где снова полным ходом идет строительство еврейских поселений. Строя какую-то стабильность в одной части Палестины, Совет мира игнорирует оккупацию в ее другой части.

Что сказала Россия?

Кремль пока ведет себя осторожно. "Да, действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам приглашение войти в этот состав Совета мира, в настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, в том числе надеемся на контакты с американской стороной с тем, чтобы прояснить все нюансы", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

По информации Reuters, Трамп лично пригласил Россию, а Financial Times пишет, что цель приглашения - наладить диалог по Украине. Критиков пугает, что Россия будет частью совета, будучи обвиненной в ведении войны на Украине, однако они утешают себя тем, что у Москвы, в отличие от СБ ООН, здесь не будет права вето.