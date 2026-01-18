США пригласили Китай участвовать в работе Совета мира

Китайская Народная Республика получила приглашение от американской стороны принять участие в работе создаваемого по инициативе Дональда Трампа Совета мира по Газе.
Приглашение присоединиться к работе Совета мира по Газе от президента США Дональда Трампа получил и Китай, рассказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"Китай уже получил приглашение американской стороны"
– Го Цзякунь
Напомним, ранее стало известно, что ряд государств уже получили приглашения войти в состав Совета мира по урегулированию ситуации в секторе Газа. Они поступили в том числе президенту России Владимиру Путину. Приняли приглашения президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.