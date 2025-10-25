"Совет мира" по Газе Трампа: что это, кто входит, структура, цель, как вступить?

Главы государств начали получать приглашения от администрации Дональда Трампа войти в состав формирующегося "Совета мира" по Газе. Расскажем, что такое “Совет мира” по Газе и какова его цель, кто возглавляет "Совет мира" по Газе и какова его структура, как вступить в “Совет мира”, кто получил приглашения и какова международная реакция.

Рассылка приглашений к участию в амбициозной инициативе США началась после официального объявления о старте второй фазы мирного плана по Газе. Приглашения получили около 60 стран, включая как традиционных союзников США, так и геополитических оппонентов. Этот шаг не только запустил процесс формирования нового международного органа, но и спровоцировал немедленную волну реакций - от осторожного интереса до жесткого неприятия.

Что такое "Совет мира" по Газе и какова его цель?

"Совет мира" - это инициированный США международный институт, призванный централизовать управление, финансирование и безопасность в постконфликтном секторе Газа.

Идея организации родилась в рамках 20-пунктного плана американского лидера по прекращению конфликта в Газе, вторая фаза которого официально стартовала 14 января. По разъяснениям Белого дома, организация будет обеспечивать стратегический надзор, мобилизацию международных ресурсов и контроль за выполнением обязательств по восстановлению сектора Газа.

Проект устава описывает организацию как международный орган, стремящийся “способствовать стабильности, восстановлению надежного и законного управления, а также прочного мира в регионах, затронутых конфликтом или находящихся под его угрозой". Причем в самом документе сектор Газа не упоминается.

Пригласительные письма мировым лидерам содержат фразу о "новом подходе к разрешению глобальных конфликтов", из-за чего некоторые аналитики и дипломаты начали рассматривать "Совет" как орган, альтернативный ООН. В дипломатических кругах его уже окрестили "трамповским ООН".

Кто возглавляет "Совет мира" по Газе?

Архитектура "Совета мира" концентрирует власть в руках его председателя. По проекту устава, бессменным председателем станет действующий американский лидер Дональд Трамп. Глава организации единолично решает, кого пригласить в организацию, утверждает повестку, а также определяет время и место проведения заседаний. Все решения, принимаемые странами-членами большинством голосов (по голосу от каждой страны), при этом подлежат окончательному утверждению председателем. Он также обладает правом вето и исключения членов организации, если против этого не выступят две трети остальных участников. По собственной воле государства могут выйти из организации в любой момент

Какова структура "Совета мира" по Газе?

Для реализации плана создана трехуровневая структура управления.

Высший уровень - Учредительный исполнительный совет

Это руководящий орган, сформированный для реализации стратегического видения "Совета мира". Он отвечает за общее руководство, мобилизацию ресурсов и контроль за выполнением плана. В его состав входят семь человек, каждый из которых курирует одно из ключевых направлений:

госсекретарь США Марко Рубио - дипломатию, региональные отношения, управленческий потенциал;

спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф - оперативное руководство, координацию;

бывший старший советник президента Джаред Кушнер - стратегию, привлечение инвестиций;

бывший премьер-министр Великобритании, экс-посланник "Ближневосточного квартета" Тони Блэр - международную координацию, управление;

гендиректор Apollo Global Management, миллиардер Марк Роуэн - крупное финансирование, мобилизацию капитала;

президент Всемирного банка Аджай Банга - финансирование развития, институциональную поддержку;

замсоветника по национальной безопасности США Роберт Габриэль - вопросы безопасности, координацию.

Оперативный уровень - Исполнительный совет Газы

Этот состоящий из 11 человек орган осуществляет непосредственный оперативный контроль за деятельностью палестинской администрации на местах, а именно за управлением и восстановлением территорий.

В его состав, помимо некоторых членов высшего совета (Уиткофф, Кушнер, Блэр и Роуэн), включили важных региональных игроков:

главу МИД Турции Хакана Фидана;

катарского дипломата Али Аль-Тавади;

главу египетской разведки Хасана Рашада;

госминистра ОАЭ по международному сотрудничеству Рима Аль-Хашими;

кипрского бизнесмена израильского происхождения Якира Габая;

бывшего заместителя премьер Нидерландов, спецкоординатора ООН по ближневосточному мирному процессу Сигрид Кааг.

Связующим звеном назначен бывший спецпосланник ООН по Ближнему Востоку Николай Младенов, занявший пост Верховного представителя по Газе. Он будет осуществлять взаимодействие между "Советом мира" (и его исполнительными органами) и Нацкомитетом на месте, обеспечивая координацию и надзор.

Местный уровень. Национальный комитет по управлению Газой

Это технократический орган из палестинских специалистов во главе с инженером Али Шаасом, назначенный отвечающим за повседневное управление и восстановление инфраструктуры. На данный момент известно, что комитет состоит из 12 палестинских технократов, ответственных за ключевые сферы: экономику, финансы и торговлю, образование, сельское хозяйство, здравоохранение, внутреннюю безопасность, юстицию, жилье, водоснабжение и местные органы власти, телекоммуникации и соцвопросы.

Таким образом, Учредительный совет задает стратегию, Исполнительный совет Газы обеспечивает оперативную региональную координацию, а Национальный комитет осуществляет непосредственное управление на месте под связующим надзором Верховного представителя.

В совет были также назначены два "стратегических советника" - экс-советник посла США в Израиле Арье Лайтстоун и комиссар Федеральной службы закупок США Джош Грюнбаум.

При этом обеспечивать безопасность в Газе будут Международные силы стабилизации. Командующим ISF несколько дней назад был назначен американский генерал Джаспер Джефферс.

Как вступить в "Совет мира" по Газе?

Взносы: Государства, желающие получить бессрочное членство в "Совете мира" по Газе, в течение первого года действия устава обязаны сделать единовременный взнос в размере не менее $1 млрд. Обычное, непостоянное членство является бесплатным, но ограничено трехлетним сроком;

Государства, желающие получить бессрочное членство в "Совете мира" по Газе, в течение первого года действия устава обязаны сделать единовременный взнос в размере не менее $1 млрд. Обычное, непостоянное членство является бесплатным, но ограничено трехлетним сроком; Целевое использование средств : Американский чиновник, комментируя условия, заявил, что "почти каждый собранный доллар" будет направлен на выполнение мандата по восстановлению Газы, а сама организация будет работать без "завышенных зарплат и раздутого административного аппарата". Однако детали финансовых потоков, механизмы контроля над средствами и место их хранения в проекте устава не прописаны, что вызывает вопросы у потенциальных участников;

: Американский чиновник, комментируя условия, заявил, что "почти каждый собранный доллар" будет направлен на выполнение мандата по восстановлению Газы, а сама организация будет работать без "завышенных зарплат и раздутого административного аппарата". Однако детали финансовых потоков, механизмы контроля над средствами и место их хранения в проекте устава не прописаны, что вызывает вопросы у потенциальных участников; Процедура вступления: Устав вступит в силу после того, как его ратифицируют хотя бы три стран-участницы.

Какова международная реакция на "Совет мира"?

Реакция международного сообщества на создание "Совета мира" Трампом была неоднозначной.