Миротворцы в Газе: кто будет обеспечивать мир между Израилем и Палестиной?

Пока рано говорить о мире в Секторе Газа, однако первая фаза соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве во многом завершена: стороны обменялась пленными, и хотя ХАМАС не отдал тела погибших израильских заложников, а вспышки насилия по-прежнему периодически фиксируются, мировое сообщество в целом готово переходить ко второй фазе стабилизации.

На втором этапе, который еще предстоит согласовать, речь пойдет об управлении и реконструкции в разрушенном войной Секторе Газа, однако прежде чем это будет возможно, на территории необходимо обеспечить безопасность. И этим, согласно плану Трампа, должны заняться миротворцы. Какой будет миротворческая миссия в Палестине и какие страны готовы принять в ней участие - рассказываем в нашем материале.

США и Египет как гарант безопасности в Газе

Два главных посредника в урегулировании палестино-израильского конфликта, острая фаза которого продолжается с 2023 года, это Египет и США. Именно они после подписания соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС взяли на себя ответственность по созданию миротворческой миссии в Секторе Газа. Египет планирует составить основу будущей миротворческой силы, опираясь при этом на помощь и поддержку США. По словам министра иностранных дел Египта, Бадра Абдель Аты, без Вашингтона никак не обойтись, поскольку именно Америка - гарант исполнения мирного плана Трампа. Более того, сам президент Трамп должен контролировать ситуацию, иначе невозможно будет убедить премьер-министра Израиля, Биньямина Нетаньяху, сложить оружие и прекратить войну с Палестиной.

Какой будет миротворческая миссия в Газе?

Для обеспечения безопасности в рамках мирного плана по Газе предлагается создать Совет мира и Международные силы стабилизации. По задумке, они будут поддерживать палестинцев в ходе процесса восстановления Газы.

Совет мира, по словам Абдель Аты, возглавит Трамп, а также другие политики, включая бывшего премьер-министра Великобритании, Тони Блэра. Совет будет поддерживать коммуникацию с Израилем и контролировать поступление финансовых средств на гуманитарную помощь и восстановление Газы.

Международные силы стабилизации рассматриваются не как тяжело вооружённая мини-армия, а как отряды с лёгким оружием. Они будут контролировать районы, из которых должны выйти израильские военные. По словам египетских чиновников, силы, которые будут развернуты в Газе, по своей структуре будут напоминать миссию, которая действует на Синайском полуострове с 1981 года, следя за исполнением договоренностей в рамках Египетско-Израильского мирного договора.

Взаимодействие с ООН

Египет настаивает на том, чтобы миротворческая сила, которая будет развернута в Газе, была согласована Советом безопасности ООН, как того требует международное законодательство, и чтобы миротворческий контингент в глазах палестинцев не выглядел агентами Израиля. В случае, если появится соответствующая резолюция, то все структуры, которые будут созданы в рамках миссии, будут контролироваться на международном уровне, в том числе и поступление финансовых средств. Изначально США и Израиль отказались включать ООН в мирный план по Газе, однако на днях госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа, скорее всего, будет добиваться мандата ООН на создание международной миротворческой миссии, как минимум, на части территорий Сектора Газа.

Что такое миротворцы ООН?

Миротворцы ООН, которых также называют ”голубыми касками”, могут быть представлены военными, полицейскими и гражданскими лицами любой из стран, которая является участницей международной организации. За всю историю своего существования миротворческие силы ООН приняли участие в 61 миссии по всему миру, и в настоящее выполняют 11 из них.

Какие страны будут присутствовать в Газе?

Пока точно неизвестно, какие именно страны готовить отправить свой миротворческий контингент в Палестину, кроме Египта и США. В свою очередь Дональд Трамп попросил Иорданию, ОАЭ, Индонезию, Пакистан, Турцию, Саудовскую Аравию и Катар об участии в миротворческой миссии в Газе.

Турция готова отправить своих военных в Газу для обеспечения безопасности в анклаве, однако против её присутствия возражает Израиль. Отношения между странами резко испортились после начала вооружённого конфликта в Газе, между тем Турция выступает одним из гарантов мира в регионе. Джей Ди Вэнс, вице-президент США, заявил, что хотя Вашингтон и не собирается давить на Израиль в вопросе присутствия иностранных военных, администрация Трампа уверена в конструктивной роли Турции.

По словам премьер-министра Палестинской администрации, Мухаммеда Мустафы, Иордания и Египет уже занимаются подготовкой палестинских офицеров к миротворческой миссии. Они, наряду с международными силами, будут поддерживать мир и безопасность в Газе после войны.

Jerusalem Post в материале от 23 октября написал, что Азербайджан, возможно, также будет среди стран, военные которых будут включены в состав Международных сил стабилизации. По мнению израильских экспертов, Азербайджан, как надёжный партнёр и страна с мусульманским большинством, может стать гарантом безопасности и внушающим доверие союзником для всех задействованных сторон.

США уже устанавливают свою присутствие в регионе: на юге Израиля, в городе Кирьят-Гат был создан Гражданско-военный координационный центр, работу которого обеспечивают 200 американских военных. Центр будет обеспечивать усилия по стабилизации ситуации в Секторе Газа.

Индонезия заявила о своей готовности отправить 20 тысяч миротворцев в Газу еще в конце сентября.

Что касается других стран, об их возможном участии в миротворческой миссии в регионе на данный момент ничего не известно.

Риски и проблемы миротворцев в Газе

Любая страна, которая отправит свой контингент в Газу, может столкнуться с проблемами, в первую очередь, со стороны их принятия как Палестиной, так Израилем. Именно поэтому прежде всего необходим соответствующий мандат ООН. Помимо этого, также предстоит решить, кто будет возглавлять миротворческую миссию, определять правила размещения сил и координировать их работу. При этом, ни Палестина, ни арабские страны региона не воспринимают США как нейтрального участника миротворческого процесса, поскольку Вашингтон - главный партнер Тель-Авива.