Президент США Дональд Трамп совершит визит в сектор Газа. По планам Вашингтона, после окончания конфликта анклав будет управляться "Советом мира" под его руководством.

Американский президент Дональд Трамп отправится в сектор Газа. Об этом он сам рассказал журналистам.

"Да, я поеду"

– Дональд Трамп

Кроме того, Трамп заверил, что не допустит аннексии Израилем Западного берега реки Иордан. Глава государства напомнил, что он дал соответствующее обещание арабским странам, от которых поступила огромная поддержка. Президент также подчеркнул, что Израиль не пойдет на этот шаг, так как в противном случае он полностью лишится поддержки Вашингтона.

Напомним, ранее Белый дом представил свою версию урегулирования ситуации в секторе Газа. Согласно плану Вашингтона, сектор в течение некоторого времени будет управляться внешними силами, а именно так называемым "Советом мира". Эту структуру возглавит Трамп. Кто еще войдет в состав совета, станет известно позже. Впрочем, уже названо имя одного из будущих членов органа, им станет экс-премьер Великобритании Тони Блэр.