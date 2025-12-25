Вестник Кавказа

Полиция Грузии разрешила протестовать 27 декабря

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
МВД Грузии дало разрешение на проведение протестного шествия в субботу 27 декабря. Ранее было дано также разрешение на протесты в период с 21 декабря по 9 января.

Грузинская полиция одобрила проведение акции протеста в форме шествия в Тбилиси завтра, 27 декабря.

Будущие участники акции, согласно нормам нового закона о протестах, направили в МВД уведомление о шествии, которое планируется начать у первого корпуса Тбилисского университета и здания Филармонии. Конечной его точной станет парламент, расположенный на проспекте Руставели.

При этом демонстранты смогут, не нарушая закон, двигаться только по тротуарам и подземным переходам.

Напомним, что ранее МВД Грузии позволило проводить акции протеста у парламента в срок с 21 декабря до 9 января. Митинговать можно на ступеньках перед парламентом и на прилегающей территории, при этом протестующие не должны мешать другим пешеходам и автомобилям, а также нарушать правила общественной безопасности.

