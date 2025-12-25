Вестник Кавказа

Водовод "Кайтаг-Дербент" построили в Дагестане

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ввод в эксплуатацию нового водовода "Кайтаг-Дербент" улучшит водоснабжение Дербента. Протяженность объекта составляет более трех десятков километров.

В Дагестане завершилось строительство магистрального водовода "Кайтаг-Дербент". Об этом заявил на своих страницах в соцсетях мэр города Ханлар Пашабеков.

Он подчеркнул, что длина объекта превышает 30 км.

"Ознакомился с итогами реализации этого важного проекта на насосной станции "Кырхляр". Водопровод протяженностью более 30 км будет подавать до 25 тыс. кубометров воды в сутки из семи артезианских скважин Уллучаевского месторождения"

– Ханлар Пашабеков

Он акцентировал внимание на том, что ввод нового водовода позволит улучшить водоснабжение Дербента.

Глава города также поведал, что сэкономленные от строительства водовода средства планируется направить на установку ультрафиолетового оборудования для обеззараживания воды без изменения ее химсостава и вкусовых качеств.

