Россияне стали основными туристами в Азербайджане в январе

Стало известно, туристы из каких страны посетили Азербайджан в январе. Основной турпоток прибыл из России и Турции.

Самыми массовыми туристами в Азербайджане в первый месяц года стали граждане РФ.

Турпоток из России составил 42 342 человек, что на 2%, чем год назад. Второе место по турпотоку заняла Турция – 36 536 визитеров, рост на 15,5%, замыкает тройку Иран – 15 399 человек, рост на 2,1%.

Самый большой рост турпотока в Азербайджана показали в январе Узбекистан – плюс 72,3%, до 5 130 человек, а также Саудовская Аравия – плюс 44,9%, количество визитеров – 8 976 человек.

Почти столько же туристов (около 9 тыс) прибыло из Индии и Грузии. Также Азербайджан посещали гости из Пакистана, Казахстана и Израиля.

Общий иностранный поток туристов в Азербайджан в январе 2026 года вырос на 5% и составил 181 637 человек.