Заповедников в Абхазии может стать больше

На востоке Абхазии могут быть выделены новые особо охраняемые территории. Сейчас около 25% территории Абхазии – заповедные.

Новые охраняемые природные территории могут появиться в Восточной Абхазии, рассказал заместитель председателя республиканского Госкомитета по экологии Мурман Соломко.

Прежде всего он сообщил, что в настоящее время к категории особо охраняемых земель относится более 25% территории Абхазии.

По словам Соломко, недавно кабинет министров Абхазии обсуждал вопрос об образовании охраняемых заповедных территорий на востоке республики.

Он объяснил, что в Абхазии имеется большое количество эндемиков – растений, которых нет больше нигде в мире. Создание заповедников позволит сохранить уникальную природу Абхазии для будущих поколений.

При этом процесс определения границ особо охраняемых территорий длительный и включает проведение научных исследований, добавил Соломко, передает Sputnik.