Действие антироссийских санкций продлили США

Дональд Трамп продлил действий санкций в отношении РФ. Текст его указа опубликован в Федеральном реестре Соединенных Штатов.
Соединенные Штаты продлили еще на год действие санкций против России на фоне продолжающегося. Соответствующий указ подписал президент страны Дональд Трамп.
Текст документа размещен в Федеральном реестре США.
"Я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения в стране (в связи с ситуацией на Украине – прим. ред.)"
– глава Белого дома
Из указа следует, что ограничительные меры в отношении РФ сохраняются в связи с украинским конфликтом. В документе отмечается, что эта ситуация по-прежнему рассматривается США как представляющая чрезвычайную угрозу нацбезопасности США.