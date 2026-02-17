США готовятся к затяжной войне с Ираном – СМИ

США стягивают на Ближний Восток максимум авиации со времен войны в Ираке – это истребители F-35 и F-22, а также самолеты управления и координации. Туда же направляется еще один авианосец.

Военные США формируют на Ближнем Востоке крупнейшую авиационную группировку со времен вторжения в Ирак в 2003 году, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник и полетные данные.

Только за несколько последних дней американские военные продолжали перебрасывать в регион истребители F-35 и F-22, а также самолеты управления и координации. Туда же идет еще один авианосец с ударными самолетами и самолетами радиоэлектронной борьбы, передает РИА Новости.

В совокупности со развернутыми в регионе средствами противовоздушной обороны это позволит США вести против Ирана продолжительную воздушную кампанию, которая может растянуться на недели.

У Пентагона имеется несколько вариантов действий, от ликвидации политического и военного руководства Ирана до ликвидации объектов, связанных с ядерной и ракетной программами страны, однако окончательного решения о нанесении ударов президент страны Дональд Трамп пока не принял.

Напомним, ранее мы писали о том, что службы экстренной помощи Израиля начали широкомасштабную подготовку к возможной войне с Ираном, поскольку допускают, что Тегеран может нанести удары по израильской территории. В свою очередь в Белом доме полагают, что представители Ирана пытаются специально затянуть переговорный процесс по ядерной сделке, чтобы ввести американскую сторону в заблуждение.