К лету для россиян откроются два новых курорта в Египте

Уже к нынешнему лету российских туристов начнут принимать еще два крупных египетских курорта - Александрия и Эль-Аламейн на побережье Средиземного моря.

Египетские аэропорты Александрии и Эль-Аламейна, расположенных на побережье Средиземного моря, будут готовы принимать туристов из России уже этим летом, это означает для них открытие новых направлений, сообщил глава управления аэропортов Египта Ваиль ан-Нашар.

"Международные аэропорты Эль-Аламейна и Александрии начнут принимать российских туристов с лета в рамках усилий по активизации туризма на северном побережье Египта"

- Ваиль ан-Нашар

Александрийский аэропорт "Борг-эль-Араб" почти готов к приему рейсов из России и соответствует требованиям российской стороны, поэтому не исключено, что он откроется быстрее, чем воздушная гавань Эль-Аламейна, хотя точные сроки запуска рейсов пока не определены, передает РИА Новости.

Напомним, ранее о том, что Египет, известный на российском рынке курортами Шарм-эль-Шейх и Хургада на Красном море, активно развивает средиземноморское направление, где также возводятся новые современные туристические центры, сообщал замглавы Росавиации Алексей Буевич.