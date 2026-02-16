Разведку над Ормузским проливом выполнил патрульный самолет ВМС США

Над Ормузским проливом, в котором проводятся военные учения КСИР, провел многочасовую разведку американский патрульный самолет.
Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США 17 февраля несколько часов летал над Ормузским проливом, где идут учения иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
По данным авиаресурса Flightradar24, P-8A Poseidon вылетел с авиабазы Шейх Иса в Бахрейне и много часов на относительно низкой высоте курсировал над Ормузским проливом, между Персидским и Оманским заливами.
Напомним, учения КСИР стартовали 16 февраля, накануне Ормузский пролив был частично перекрыт.