Разведку над Ормузским проливом выполнил патрульный самолет ВМС США

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Над Ормузским проливом, в котором проводятся военные учения КСИР, провел многочасовую разведку американский патрульный самолет.

Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США 17 февраля несколько часов летал над Ормузским проливом, где идут учения иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

По данным авиаресурса Flightradar24, P-8A Poseidon вылетел с авиабазы Шейх Иса в Бахрейне и много часов на относительно низкой высоте курсировал над Ормузским проливом, между Персидским и Оманским заливами.

Напомним, учения КСИР стартовали 16 февраля, накануне Ормузский пролив был частично перекрыт.

