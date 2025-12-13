Ингушетия проводит декаду ингушского языка и литературы

У школьников Ингушетии появилась прекрасная возможность блеснуть своими познаниями в родном языке и литературе – в республике стартовала декада, приуроченная к Международному дню родного языка.

Власти Ингушетии сегодня дали старт декаде ингушского языка и литературы, которая приурочена к Международному дню родного языка, отмечаемому 21 февраля, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Сегодня в Ингушетии мы открываем Декаду ингушского языка и литературы, приуроченную к Международному дню родного языка. С 16 по 26 февраля мероприятия пройдут во всех муниципалитетах республики и охватят десятки тысяч школьников"

- Махмуд-Али Калиматов

В Ингушетии ведется активная работа по сохранению и популяризации ингушского языка: в регионе накоплено 95 тыс предложений которые подразумевают перевод важных текстов на ингушский – их сформировали около 100 специалистов, среди которых преподаватели, лингвисты и носители языка. Сейчас этот пакет проходит финальное редактирование, написал Калиматов, передает портал "Это Кавказ".

В наступившем 2026 году эта работа продолжится – власти республики проведут экспертизу учебников для школьников 5−9 классов, организуют новые конкурсы для школьников и педагогов, а также разработают и внедрят в работу школ новые учебно-методические комплекты по ингушской литературе, добавил Махмуд-Али Калиматов.