Дефицит меда грозит России – "Руспродсоюз"

Аномальная погода в прошлом году привела к тому, что меда было собрано меньше обычного. В связи с этим цены резко выросли, не исключен дефицит меда в России.

В этом году россияне могут столкнуться с дефицитом меда и его недоступностью из-за высоких цен, следует из сообщения ассоциации "Руспродсоюз".

В 2025 году погодные аномалии негативно сказались на сборе меда, в связи с чем возможен дефицит этого продукта. Некоторые сорта уже закончились.

"Различные сорта цветочного разнотравья, как правило, доступные до весны, находились в большом дефиците уже к Новому году, гречишный - может закончиться уже в феврале"

– Руспродсоюз

С сентября цены на мед в закупке возросли на 30-50% и рост продолжается. При этом торговые сети не принимают корректируемые цены. Пчеловоды, в свою очередь, сокращают отгрузку, так как не готовы продавать товар по убыточным ценам, пояснили в ассоциации, пишет ТАСС.

"Такая ситуация создает риски дефицита меда на полках сетей, роста фальсификата меда, особенно в низких ценовых сегментах, а также ухода с рынка добросовестных производителей. За последний год с рынка уже ушли два заметных переработчика меда"

– Руспродсоюз