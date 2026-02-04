Дефицит меда грозит России – "Руспродсоюз"

В этом году россияне могут столкнуться с дефицитом меда и его недоступностью из-за высоких цен, следует из сообщения ассоциации "Руспродсоюз".
В 2025 году погодные аномалии негативно сказались на сборе меда, в связи с чем возможен дефицит этого продукта. Некоторые сорта уже закончились.
"Различные сорта цветочного разнотравья, как правило, доступные до весны, находились в большом дефиците уже к Новому году, гречишный - может закончиться уже в феврале"
– Руспродсоюз
С сентября цены на мед в закупке возросли на 30-50% и рост продолжается. При этом торговые сети не принимают корректируемые цены. Пчеловоды, в свою очередь, сокращают отгрузку, так как не готовы продавать товар по убыточным ценам, пояснили в ассоциации, пишет ТАСС.
"Такая ситуация создает риски дефицита меда на полках сетей, роста фальсификата меда, особенно в низких ценовых сегментах, а также ухода с рынка добросовестных производителей. За последний год с рынка уже ушли два заметных переработчика меда"
– Руспродсоюз