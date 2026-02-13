Детский центр ментального здоровья открылся в КБР

В Кабардино-Балкарии открыли центр ментального здоровья. Стоимость проекта составила свыше 82 млн руб.

В КБР начал работу детский центр ментального здоровья. В проект было вложено свыше 82 млн руб, рассказал глава региона Казбек Коков.

"Теперь здесь располагается региональный центр ментального здоровья детей, консолидировавший всю детскую психиатрическую службу. В центре трудятся квалифицированные детские психиатры, наркологи, педиатры, логопеды, психологи, воспитатели и учителя"

– Казбек Коков

По словам Кокова, в состав медицинского комплекса вошла поликлиник психиатрического профиля, блок на 15 мест для круглосуточного размещения, а также дневной стационар на 45 мест. В состав центра вошли и учебные классы.

На территории центра, как отметил глава региона, провели работы по благоустройству.