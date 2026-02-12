Глава МАГАТЭ допустил скорый прорыв в переговорах с Ираном

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о возобновлении диалога с Ираном после ударов США и Израиля. Переговоры сложные, но они есть, сообщил он в Мюнхене.

Агентство ООН по атомной энергии вернулось к переговорам с Ираном. Диалог был возобновлен после того, как США и Израиль нанесли удары по объектам на территории республики (в июне 2025 года), заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Нам все же удалось возобновить работу и наладить определенный диалог. (…) Несовершенный, сложный и крайне трудный, но он существует"

— Рафаэль Гросси

В организации, по словам ее главы, уже хорошо понимают характер и объем предстоящих проверок. На первый план выходит определение последующих шагов.

"Возможно, речь идет о ближайших днях, а не неделях или месяцах — когда может появиться свет в конце тоннеля и шанс на достижение договоренностей"

— Рафаэль Гросси

Напомним, что ранее фоне обострения ядерной повестки из Тегерана прозвучали сигналы о готовности к диалогу. Так, пресс-секретарь иранского МИД Эсмаил Багаи заявил о возможности переговоров по уровню обогащению урана, а также президент ИРИ Масуд Пезешкиан пообещал полную прозрачность и готовности к верификации ядерной деятельности страны, чтобы снять подозрения в военном треке.

Однако в МАГАТЭ оценивают ситуацию иначе. Рафаэль Гросси заявил, что накопленный Ираном ядерный материал высокого обогащения вызывает серьезную тревогу, поскольку в теории позволяет Тегерану обзавестись несколькими ядерными боеприпасами.

