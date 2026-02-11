Тегеран предупредил о блокировке Ормузского пролива в случае военной агрессии США

Иранский политик пригрозил блокировкой ключевого нефтяного коридора в случае эскалации с США. От этого первым пострадает Китай, пояснил он.

В Тегеране предупредили, что военный конфликт с Вашингтоном поставит под удар энергоснабжение мира и приведет к перекрытию Ормузского пролива как ключевого нефтяного коридора. С таким заявлением выступил Джалал Дегани Фирузабади, занимающий пост секретаря Стратегического совета Ирана по международным отношениям.

"Если в регионе начнется война, энергетическая безопасность окажется под угрозой, Ормузский пролив будет закрыт"

— Джалал Дегани Фирузабади

Высокопоставленный иранский политический деятель подчеркнул, что блокировка пролива ударит прежде всего по Китайской Народной Республике, поэтому Пекин так последовательно выступает против войны между Исламской Республикой и США.