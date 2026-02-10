Нетаньяху намерен уклониться от заседания Совета мира – СМИ

Al-Monitor: Биньямин Нетаньяху планирует избежать участия в заседании Совета мира по Газе. Участие Израиля в структуре Трампа подвергается критике со стороны ультраправых.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху стремится избежать участия в заседании Совета мира за счет визита в Вашингтон, где у политика должна состояться встреча с Дональдом Трампом, информирует Al-Monitor.

"Дополнительной выгодой является то, что он (Нетаньяху - прим. ТАСС) сможет избежать торжественного заседания Совета мира в Вашингтоне"

– Al-Monitor

По данным источников издания, Тель-Авив не был изначально настроен на участии в Совете, однако пошел на этот шаг под давлением США. Участие Израиля в Совете мира подвергается критике со стороны ультраправых, которые опасаются урегулирования в секторе Газа за счет уступок со стороны еврейского государства, а также готовности Трампа предоставить ключевые позиции Катару и Турции.