Аэропорты Грузии наращивают пассажиропоток

Аэропорты Грузии в наступившем 2026 году продолжили рекордный рост по всем основным направлениям воздушного движения и грузоперевозкам: пассажиропоток вырос на 16%, а грузоперевозки – почти на 39%.

Грузинские авиаторы в наступившем 2026 году взяли курс на продолжение взрывного роста пассажиропотока и грузоперевозок, что подтверждают данные за январь 2026 года: три воздушные гавани страны только за один месяц показали рост пассажирских авиаперевозок на 18%, до 614 тыс пассажиров, а общее количество авиарейсов выросло на 16,17% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, говорится в сообщении Минэкономики Грузии.

Еще выше показатели грузоперевозок – за первый месяц нового 2026 года они выросли на 38,75%. В общей сложности за месяц грузинские грузовые авиалайнеры перевезли 3 147,16 т грузов, передает Sputnik Грузия.

Всего за первый месяц 2026 года в воздушном пространстве страны было зафиксировано 24 387 рейсов, это на 9,56% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщили в министерстве.

И это при том, что в минувшем 2025 году авиационный сектор Грузии продемонстрировал рекордный рост по всем основным направлениям воздушного движения: всего было совершено 38 218 рейсов, что на 17,5% больше, чем годом ранее, а пассажиропоток грузинских аэропортов за год составил 8,5 млн пассажиров.

Если тенденция сохранится, то в нынешнем году от авиаторов стоит ждать новых рекордов, добавили в Минэкономики страны.