ЕС введет санкции против России через грузинские порты – СМИ

Брюссель в 20-м пакете антироссийских санкций введет ограничения через третьи страны – против портов Грузии и Индонезии, пишут СМИ.

ЕС впервые планирует ввести ограничения для третьих стран в очередном пакете антироссийских санкций, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В 20-м санкционном пакете ограничения коснутся операций с российской нефтью в портах Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии, сообщил источник.

Также в рамках новых ограничений окажутся банки из Таджикистана, Кыргызстана и Лаоса.

Кроме того, в "черный список" ЕС намерен включить еще 42 танкера.

Ранее в Брюсселе заявили о том, в новом 20-м пакете антироссийских санкций будут введены жесткие ограничения на любые операции, связанные с морской транспортировкой российской нефти.