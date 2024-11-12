Пляжи Черноморского побережья Кобулети приведут в порядок

Вскоре на курорте Кобулети радикально изменится берег Черного моря – его живописные пляжи облагородят современными материалами и приведут в соответствие с общепринятыми нормами уже нынешним летом.

Власти аджарского курортного города Кобулети приняли решение восстановить побережье Черного моря, сообщили в городском департаменте дорог.

"Проект предусматривает искусственную компенсацию инертным материалом размытого участка пляжа в прибрежной полосе моря, что обеспечит восстановление и стабилизацию пляжа"

- сообщение

Департамент уже объявил тендер на поставки материалов для строительства и выделит для этого 5 267 456 лари, отмечают в департаменте, передает Sputnik Грузия.

Согласно документам, компания-поставщик должна обеспечить завершение всех строительных работ в течение четырех месяцев, к августу текущего 2026 года, говорится в сообщении.